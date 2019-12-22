Малиновский выйдет в стартовом составе на матч с Миланом
Руслан составит компанию Мартену де Рону в центре поля
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура Серии А против "Милана".
Scendiamo in campo così!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 22, 2019
Your Atalanta XI to face Milan!#AtalantaMilan #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/QVivL51A4l
26-летний украинец в этом сезоне провёл 13 матчей в чемпионате Италии (5 с первых минут), отметившись двумя голами.
Матч "Аталанта" – "Милан" начнется в 13.30.
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Ser tabu (Львів)
22.12.2019 в 15:25
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