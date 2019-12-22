Малиновский выйдет в стартовом составе на матч с Миланом

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура Серии А против "Милана".

26-летний украинец в этом сезоне провёл 13 матчей в чемпионате Италии (5 с первых минут), отметившись двумя голами.

Матч "Аталанта" – "Милан" начнется в 13.30.