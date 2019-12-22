  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский выйдет в стартовом составе на матч с Миланом
В тренде

Малиновский выйдет в стартовом составе на матч с Миланом

Наши за границей
(2 голосов)

Руслан составит компанию Мартену де Рону в центре поля

Малиновский выйдет в стартовом составе на матч с Миланом
Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура Серии А против "Милана".

26-летний украинец в этом сезоне провёл 13 матчей в чемпионате Италии (5 с первых минут), отметившись двумя голами.

Матч "Аталанта" – "Милан" начнется в 13.30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ser tabu (Львів)
22.12.2019 в 15:25
Прікольно представляють себе на матч. Кожен своїм голосом. Форца, Маліна!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...