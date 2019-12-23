Зубков: Все думали, что с Эспаньолом и ЦСКА мы не наберем ни одного очка

Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков прокомментировал выступления своей команды в Лиге Европе и чемпионате Венгрии.

- В Лиге Европы "Ференцварош" так и не вышел из группы. Чего не хватило?

- Мы все расстроены, потому что вылетели из ЛЕ. Я считаю, что нам не хватило опыта игр на европейской арене. Если взять наши матчи ...С Эспаньолом, например, пропустили на 96 минуте, отдав сопернику выигрышный матч. В последнем туре нам как раз не хватило этой ничьей.

Но мы получили бесценный опыт. Даже если брать жеребьевки перед турниром, все думали, что с такими соперниками, как "Эспаньол" и ЦСКА мы не наберем ни одного очка. Но мы до последней игры имели хорошие шансы выйти в весенний плей-офф.

- Что для "Ференцвароша" важнее - чемпионат или еврокубки?

- Одного без другого не бывает. Если мы выиграем чемпионат, то у нас будут шансы выступать в еврокубках. Поэтому чемпионат, наверное, в приоритете. В еврокубках наша задача - набираться опыта и стараться показать свой максимум.