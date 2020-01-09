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Гол Соболя принес Брюгге победу над ПСВ. ВИДЕО

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Украинец забивает и на сборах

Гол Соболя принес Брюгге победу над ПСВ. ВИДЕО
Новина українською

Европейские клубы готовятся к возобновлению сезона и катают между собой товарищеские матчи.

В одном из таких поединков "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя на сборах в Катаре обыграл "ПСВ".

Интересно, что второй гол (и как оказалось, победный) своей команды забил украинец – Эдуард подключился к розыгрышу углового и вторым темпом вколотил мяч в сетку.

В итоге, бельгийская команда победила со счетом 2:1.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь ПСВ (Эйндховен)
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