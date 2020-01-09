Гол Соболя принес Брюгге победу над ПСВ. ВИДЕО
Украинец забивает и на сборах
Европейские клубы готовятся к возобновлению сезона и катают между собой товарищеские матчи.
В одном из таких поединков "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя на сборах в Катаре обыграл "ПСВ".
Интересно, что второй гол (и как оказалось, победный) своей команды забил украинец – Эдуард подключился к розыгрышу углового и вторым темпом вколотил мяч в сетку.
В итоге, бельгийская команда победила со счетом 2:1.
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