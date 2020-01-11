Данил Игнатенко покинет Ференцварош
В клубе больше не рассчитывают на украинца
Спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал заявил, что Данил Игнатенко покинет клуб.
"Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе", – сказал Хайнал m4sport.hu.
Напомним, 22-летний хавбек присоединился к венгерскому клубу на правах годичной аренды из "Шахтёра" перед началом сезона.
Игнатенко успел отыграть за "Ференцварош" 26 матчей во всех турнирах. На его счету гол и результативная передача.
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