Данил Игнатенко покинет Ференцварош

Спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал заявил, что Данил Игнатенко покинет клуб.

"Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе", – сказал Хайнал m4sport.hu.

Напомним, 22-летний хавбек присоединился к венгерскому клубу на правах годичной аренды из "Шахтёра" перед началом сезона.

Игнатенко успел отыграть за "Ференцварош" 26 матчей во всех турнирах. На его счету гол и результативная передача.