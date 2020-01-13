Агент Ярмоленко дал однозначный ответ на слухи об уходе Андрея из Вест Хэма

Агент полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий объяснил ситуацию по поводу возможной аренды своего клиента.

"Мы не знаем, кто распространяет такую ​​информация, - сказал представитель Ярмоленко. - В "Вест Хэме" никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже намека на это не было.

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Он восстанавливается после травмы мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а вместе с тем хочет набрать форму накануне чемпионата Европы".