За матч Украина - Португалия Костевич надавал по ушам игрокам Леха

Украинский легионер польского "Леха" из Познани Владимир Костевич вспомнил пари относительно матча отбора на Евро-2020 Украина - Португалия (2:1).

Владимир рассказал, что в течение всего отборочного турнира Евро-2020 игроки "Леха" говорили на эту тему.

"Несмотря на то, что Дарко Евтич представляет Швейцарию, он серб по происхождению, и был поражен игрой нашей национальной команды, - отмечает Костевич. - А еще я поспорил с двумя португальцами, которые перед игрой сборных Португалии и Украины говорили, что украинцы пропустит 4, а то и 5 мячей ...Получили по ушам (улыбается)".

Теперь, рассуждает Владимир, важно подойти к чемпионату Европы в хорошем состоянии.

"А если отталкиваться от игры, которую сейчас демонстрирует команда Андрея Шевченко, то, безусловно, замахнуться можно на много", - видит легионер "Леха".

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Сам Костевич не разочаровывается через то, что не попадает в команду Шевченко.

"Какое может быть разочарование? Значит, нужно еще усерднее работать и ждать своего шанса, - заключает Владимир. - Я уже не раз говорил, что попасть в сборную - моя большая мечта. Поэтому пока я играю, буду стремиться к воплощению ее в реальность".

Следит украинский защитник "Леха" и за УПЛ. Правда, "Карпаты" у него не в приоритете.

"Сейчас в команде осталась всего пара человек, с которыми я играл. Смотрю обзоры, и в курсе того, что происходит в турнирной таблице", - добавил Владимир.