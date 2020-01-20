Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук перенес операцию на ахилле.

Об этом сам футболист рассказал в Инстаграме, прикрепив фото.

Как сообщалось ранее, период восстановления составит 2-3 месяца.

Напомним, что в этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.