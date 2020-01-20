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Яремчук перенес операцию на ахилле

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Форвард выбыл на длительное время

Яремчук перенес операцию на ахилле
Новина українською

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук перенес операцию на ахилле.

Об этом сам футболист рассказал в Инстаграме, прикрепив фото.

Как сообщалось ранее, период восстановления составит 2-3 месяца.

Напомним, что в этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.

I’ll be back ????????

Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

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В статье: Украина Роман Яремчук Гент
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Комментарии (1)
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ZirkaFanKirovograd
20.01.2020 в 20:03
Скорейшего выздоровления!!!!! Давай быстрее на поле ,Евро ждет !!! Украина место в четвертьфинале не меньше!!!@
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