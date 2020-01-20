Яремчук перенес операцию на ахилле
Форвард выбыл на длительное время
Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук перенес операцию на ахилле.
Об этом сам футболист рассказал в Инстаграме, прикрепив фото.
Как сообщалось ранее, период восстановления составит 2-3 месяца.
Напомним, что в этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.
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ZirkaFanKirovograd
20.01.2020 в 20:03
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