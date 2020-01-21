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Английские СМИ ставят Зинченко в основе Ман Сити на сегодняшнюю игру АПЛ

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Об этом говорят и соперники

Английские СМИ ставят Зинченко в основе Ман Сити на сегодняшнюю игру АПЛ
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Украинскому легионеру "Манчестер Сити" прогнозируют место в стартовом составе на сегодняшний выездной матч 24 тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед".

На этом сходятся во мнениях авторы Manchester Evening News и Sheffield United. News.

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Дело в том, что повреждение получил оппонент Александра на правом фланге - Бенджамин Мэнди. У него мышечные боли.

Поэтому футбольные обозреватели считают, что в старте "Манчестер Сити" место Мэнди займет украинец, который уже 3 матча подряд не попадал даже в заявку команды Гвардиолы.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Александр Зинченко
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