Английские СМИ ставят Зинченко в основе Ман Сити на сегодняшнюю игру АПЛ
Об этом говорят и соперники
Украинскому легионеру "Манчестер Сити" прогнозируют место в стартовом составе на сегодняшний выездной матч 24 тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед".
На этом сходятся во мнениях авторы Manchester Evening News и Sheffield United. News.
Дело в том, что повреждение получил оппонент Александра на правом фланге - Бенджамин Мэнди. У него мышечные боли.
Поэтому футбольные обозреватели считают, что в старте "Манчестер Сити" место Мэнди займет украинец, который уже 3 матча подряд не попадал даже в заявку команды Гвардиолы.
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