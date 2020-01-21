Английские СМИ ставят Зинченко в основе Ман Сити на сегодняшнюю игру АПЛ

Украинскому легионеру "Манчестер Сити" прогнозируют место в стартовом составе на сегодняшний выездной матч 24 тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед".

На этом сходятся во мнениях авторы Manchester Evening News и Sheffield United. News.

Дело в том, что повреждение получил оппонент Александра на правом фланге - Бенджамин Мэнди. У него мышечные боли.

Поэтому футбольные обозреватели считают, что в старте "Манчестер Сити" место Мэнди займет украинец, который уже 3 матча подряд не попадал даже в заявку команды Гвардиолы.