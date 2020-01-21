Официально: Контракт Борячука с Ризеспором рассчитан на 1,5 года

Как стало известно вчера, украинский нападающий "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в "Ризеспоре".

А сегодня официальный сайт турецкого клуба сообщил, что стороны подписали контракт, который рассчитан на 1,5 года.

Интересно, что в подробности соглашения (аренда или полноценный контракт) турецкий клуб не вдавался.

Напомним, что вчера ТК "Футбол" сообщил, что форвард был арендован до конца сезона.

Отметим, что зимой "Ризеспор" уже арендовал игрока "Динамо" Дениса Гармаша. Также там выступает защитник Николай Морозюк.

В нынешнем сезоне Борячук провел за "Шахтер" три матча, в которых забил один мяч.