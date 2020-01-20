Ризеспор арендовал Борячука до конца сезона
Прогнозируемо
Как стало известно ранее, украинский нападающий "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в "Ризеспоре".
Турецкий клуб пока что не сообщил о подробностях подписания украинца, однако по информации ТК "Футбол", форвард будет играть за турецкую команду на правах аренду, которая рассчитана до конца сезона.
Нападающий уже прибыл в Турцию, где в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего и подпишет контракт.
Напомним, что зимой "Ризеспор" уже арендовал игрока "Динамо" Дениса Гармаша. Также там выступает защитник Николай Морозюк.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Борячук провел за "Шахтер" три матча, в которых забил один мяч.
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Источник:ТК Футбол
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