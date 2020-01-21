Украинец Славов продолжит карьеру в чемпионате Ирана
Мирослав Славов в шаге от подписания контракта с Шахр Ходру
Украинский форвард Мирослав Славов, который до недавнего момента выступал за "Ригу", в шаге от подписания контракта с иранским клубом "Шахр Ходру".
Как сообщают местные источники, 29-летний украинец уже прибыл в страну, где в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Отметим, что "Шахр Ходру" сейчас идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Ирана.
Напомним, что Славов играл за латвийский клуб с августа 2019-го. Вместе с "Ригой" он выиграл национальный чемпионат. Всего в 10 матчах за "Ригу" форвард забил 3 гола.
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