Украинец Славов продолжит карьеру в чемпионате Ирана

Украинский форвард Мирослав Славов, который до недавнего момента выступал за "Ригу", в шаге от подписания контракта с иранским клубом "Шахр Ходру".

Как сообщают местные источники, 29-летний украинец уже прибыл в страну, где в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Отметим, что "Шахр Ходру" сейчас идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Ирана.

Напомним, что Славов играл за латвийский клуб с августа 2019-го. Вместе с "Ригой" он выиграл национальный чемпионат. Всего в 10 матчах за "Ригу" форвард забил 3 гола.