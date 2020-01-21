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Украинец Славов продолжит карьеру в чемпионате Ирана

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(1 голосов)

Мирослав Славов в шаге от подписания контракта с Шахр Ходру

Украинец Славов продолжит карьеру в чемпионате Ирана
Новина українською

Украинский форвард Мирослав Славов, который до недавнего момента выступал за "Ригу", в шаге от подписания контракта с иранским клубом "Шахр Ходру".

Как сообщают местные источники, 29-летний украинец уже прибыл в страну, где в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Отметим, что "Шахр Ходру" сейчас идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Ирана.

Напомним, что Славов играл за латвийский клуб с августа 2019-го. Вместе с "Ригой" он выиграл национальный чемпионат. Всего в 10 матчах за "Ригу" форвард забил 3 гола.

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В статье: Мирослав Славов
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
21.01.2020 в 22:27
Кстати, название клуба спорное: Сайт Soccerway называет его "Шахр Ходру". Сайт MyScore называет его "Падидех Хорасан". При этом разные букмекерские конторы также используют разные названия этой команды.
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Cannabis Sativa (Луцк)
21.01.2020 в 22:22
Смелый парень. Или глупый) Знает, что Иран сейчас на пороге углубления экономического кризиса, но это его не смущает)
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