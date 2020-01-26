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Лунин в старте на матч Сегунды против Жироны

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20-летний голкипер появится на поле с первых минут

Лунин в старте на матч Сегунды против Жироны
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Сегодня в рамках 25-го тура испанской Сегунды "Жирона" примет "Реал Овьедо".

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин выйдет на этот матч в стартовом составе.

Этот матч станет 3-м для 20-летнего вратаря в футболке "Овьедо".

Лунин в старте на матч Сегунды против Жироны - изображение 1

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В статье: Сегунда Жирона (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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