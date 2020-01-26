Лунин в старте на матч Сегунды против Жироны
20-летний голкипер появится на поле с первых минут
Сегодня в рамках 25-го тура испанской Сегунды "Жирона" примет "Реал Овьедо".
Украинский голкипер гостей Андрей Лунин выйдет на этот матч в стартовом составе.
Этот матч станет 3-м для 20-летнего вратаря в футболке "Овьедо".
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