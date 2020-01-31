Коуч Андерлехта перевел Евгения Макаренко на другую позицию
Теперь - нападающий!
Бельгийский "Андерлехт" столкнулся с проблемой - отсутствием форвардов в разгар чемпионата. Поэтому главный тренер Франк Веркотерен перевел в атаку украинского центрального хавбека Евгения Макаренко.
Притом клуб продолжает работать на трансферном рынке.
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"Давайте мыслить позитивно. Компетентные люди работают над трансферами. Мы должны были приспособиться к этой ситуации для тренировок. Поставили Макаренко в нападение, он хорошо себя проявил.
Посмотрим, что будет в воскресенье в матче с "Мускроном", у нас есть еще три дня. Пока у нас тренировалось только 14 игроков", - добавил Веркаутерен, которого цитирует Niewsblad.
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