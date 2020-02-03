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Сергей Ковалец может возглавить словацкий клуб второго дивизиона

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Украинец примет Попрад

Сергей Ковалец может возглавить словацкий клуб второго дивизиона
Новина українською

Украинский специалист Сергей Ковалец, который до недавнего времени работал с "Оболонью-Бровар", может возглавить словацкий клуб "Попрад", который выступает во втором дивизионе страны.

Как сообщил "Футбольный формат", словацкая пресса довольно активно сватает Ковальца в "Попрад". При этом сам тренер не опроверг и не подтвердил данную информацию, однако сказал, что ему лестно внимание словацкого клуба и прессы, и что в скором времени он надеется вернуться к работе.

Отметим, что "Попрад" на данный момент идет на 4-м месте в своем дивизионе и отстает от двух лидеров на 7 баллов.

Ну и напомним, что Ковалец ранее уже работал в Словакии, возглавляя в 2017-18 годах "Татран".

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В статье: Сергей Ковалец Попрад
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