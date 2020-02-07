  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гасперини: Против Фиорентины Малиновский может сыграть в атаке
В тренде

Гасперини: Против Фиорентины Малиновский может сыграть в атаке

Наши за границей
(1 голосов)

У Аталанты кадровый кризис

Гасперини: Против Фиорентины Малиновский может сыграть в атаке
Новина українською

Перед матчем 23-го тура Серии А против "Фиорентины" у "Аталанты" проблемы с травмированными игроками. Этот факт практически гарантирует украинскому хавбеку Руслану Малиновскому место в основе.

"Из-за травмированных мне нужно хорошо подумать над вариантами в атаке. Марио Пашалич и Руслан Малиновский могут сыграть в атаке и заменить Иличича и Сапату. Посмотрим перед игрой.

Гомес, возможно, будет играть форварда", - рассказал Гасперини.

Напомним, что матч "Фиорентина" – "Аталанта" состоится в субботу 8 февраля и начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...