Гасперини: Против Фиорентины Малиновский может сыграть в атаке

Перед матчем 23-го тура Серии А против "Фиорентины" у "Аталанты" проблемы с травмированными игроками. Этот факт практически гарантирует украинскому хавбеку Руслану Малиновскому место в основе.

"Из-за травмированных мне нужно хорошо подумать над вариантами в атаке. Марио Пашалич и Руслан Малиновский могут сыграть в атаке и заменить Иличича и Сапату. Посмотрим перед игрой.

Гомес, возможно, будет играть форварда", - рассказал Гасперини.

Напомним, что матч "Фиорентина" – "Аталанта" состоится в субботу 8 февраля и начнется в 16:00.