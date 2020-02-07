Гасперини: Против Фиорентины Малиновский может сыграть в атаке
У Аталанты кадровый кризис
Перед матчем 23-го тура Серии А против "Фиорентины" у "Аталанты" проблемы с травмированными игроками. Этот факт практически гарантирует украинскому хавбеку Руслану Малиновскому место в основе.
"Из-за травмированных мне нужно хорошо подумать над вариантами в атаке. Марио Пашалич и Руслан Малиновский могут сыграть в атаке и заменить Иличича и Сапату. Посмотрим перед игрой.
Гомес, возможно, будет играть форварда", - рассказал Гасперини.
Напомним, что матч "Фиорентина" – "Аталанта" состоится в субботу 8 февраля и начнется в 16:00.
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Источник:Football Italia
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