Морозюк: Гармашу говорят: "Medical test, and after – you sign", а он: "Шо? Поссать? Так это я и сейчас могу"

Защитник "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал в интервью Дмитрию Поворознюку в рамках программы "Трендец" об уровне английского языка украинского хавбека Дениса Гармаша.

"У Гармаша спрашивают: "Denis, are you tired?" А он отвечает: "Не-не-не, я уже не буду, я три чая выпил". Я просто валяюсь. Потом: "Denis, tomorrow medical test, and after – you sign", мол, контракт подписывать. А он говорит мне: "Шо? Поссать? Так это я и сейчас могу".