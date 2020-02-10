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  4. Морозюк: Гармашу говорят: "Medical test, and after – you sign", а он: "Шо? Поссать? Так это я и сейчас могу"
В тренде

Морозюк: Гармашу говорят: "Medical test, and after – you sign", а он: "Шо? Поссать? Так это я и сейчас могу"

Наши за границей
(1 голосов)

London is the capital of Great Britain

Морозюк: Гармашу говорят: "Medical test, and after – you sign", а он: "Шо? Поссать? Так это я и сейчас могу"
Новина українською

Защитник "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал в интервью Дмитрию Поворознюку в рамках программы "Трендец" об уровне английского языка украинского хавбека Дениса Гармаша.

"У Гармаша спрашивают: "Denis, are you tired?" А он отвечает: "Не-не-не, я уже не буду, я три чая выпил". Я просто валяюсь. Потом: "Denis, tomorrow medical test, and after – you sign", мол, контракт подписывать. А он говорит мне: "Шо? Поссать? Так это я и сейчас могу".

"Братан, пожалуйста, оставь свой английский у себя там, в Меловом, откуда ты, Луганская область. "This" – это у него все".

Напомним, ранее с проблемами с английским языком столкнулся украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед.

Читайте такжеСложный английский. Тренер объяснил причину отсутствия Марьяна Шведа в составе Селтика
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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Ризеспор (Ризе)
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Источник:
Трендец

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Комментарии (9)
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Djibouti (Djibouti)
10.02.2020 в 13:38
Ахахахаха морозюк нормально расказывает, молодец
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0
0
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AndrewKruk (Київ)
10.02.2020 в 13:11
Тупой кривоногий карлик недоразвитый
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0
-1
Shevchenko_7 (Kiev)
10.02.2020 в 13:06
Ждать каждого выпуска трендеца и разбивать его на цитаты и посты уже второй день! Идеально!
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
10.02.2020 в 13:32
И не только трендеца, ещё от души в душу, и Вацко лайв.... А если зайти в инстаграм, то это ещё одно непаханное поле
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0
0
absurdlight (Kiev)
10.02.2020 в 12:19
На умственную отсталость неоднократно указывали даже с его близкого окружения. :))
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0
-1
absurdlight (Kiev)
10.02.2020 в 12:29
Только не надо привязывать «незнание английского». Нормальный человек, сказал бы, что он не понимает и искал бы пути как перевести, а этот просто умственно отсталый!
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0
-1
госпітальєр (львів)
10.02.2020 в 12:05
Мар"ян не рівня гармашу,наклепали на шведа,морозюк ще багато цікавого розказав,про план 12 пасів за тайм,так і грають,віддають поперек і назад,бо за те,що програли не спитають,а якщо не дав план- капець
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0
-3
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Romerik (YNWA)
10.02.2020 в 12:01
Вот это новость, всем новостям новость.. Давно ждал такого качественного контента...
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
10.02.2020 в 12:01
сборище потомственных филологов мля..
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+2
-1

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