Морозюк: Гармашу говорят: "Medical test, and after – you sign", а он: "Шо? Поссать? Так это я и сейчас могу"
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Защитник "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал в интервью Дмитрию Поворознюку в рамках программы "Трендец" об уровне английского языка украинского хавбека Дениса Гармаша.
"У Гармаша спрашивают: "Denis, are you tired?" А он отвечает: "Не-не-не, я уже не буду, я три чая выпил". Я просто валяюсь. Потом: "Denis, tomorrow medical test, and after – you sign", мол, контракт подписывать. А он говорит мне: "Шо? Поссать? Так это я и сейчас могу".
"Братан, пожалуйста, оставь свой английский у себя там, в Меловом, откуда ты, Луганская область. "This" – это у него все".
Напомним, ранее с проблемами с английским языком столкнулся украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед.