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Сложный английский. Тренер объяснил причину отсутствия Марьяна Шведа в составе Селтика

Наши за границей
(1 голосов)

И исчезновения из заявки на Лигу Европы

Сложный английский. Тренер объяснил причину отсутствия Марьяна Шведа в составе Селтика
Новина українською

Коуч шотландского "Селтика" Нил Леннон заявил, что украинский легионер Марьян Швед до сих пор не адаптировался в команде.

Это стало причиной непопадания Шведа в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

В январе новичками "Селтика" стали поляк Патрик Климала и ивуариец Исмаила Соро. Кроме того, в первой части сезона хорошо себя проявил 19-летний защитник Джереми Фримпонг. Всем трем, по словам Леннона, необходимы были места в заявке на ЛЕ.

А поскольку из команды в январе ушли Скотт Синклер и Льюис Морган, оставалось освободить лишь третье место в заявке на Лигу Европы.

"Видимо это будет Марьян Швед", - сказал коуч "кельтов" Нил Леннон в интервью клубному телеканалу Celtic TV.

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Ему трудно. Он застрял с английским языком. По тренировкам - он не на том уровне, что остальные игроки.

Он до сих пор очень талантливый парень, но до сих пор ему нужно время на адаптацию.

Добавим, что Марьян произвел впечатление на Нила Леннона во время январском сборе команды в ОАЭ. Но с тех пор Шведа не было в составе "bhoys", хотя бы в запасе, ни в одной из 6 игр.

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В статье: Украина Нил Леннон Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии Марьян Швед
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Комментарии (3)
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ГенриВол (Волочиськ)
06.02.2020 в 08:44
Наш пр...нт також застряв з англійським, він ніяк не може адаптуватися ні за кордоном ні дома
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rjhxb61@ukr.net (киев)
06.02.2020 в 08:22
Испанский язык ( Севилья) и английский ( Селтик ) Марьяну не даются. Хоть и молодой еще (22 года), но туповатый, не развивается.
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Инспектор ( )
06.02.2020 в 08:18
Рассказывали как в 70-х когда люди их ссср иммигрировали в Канаду или США, люди которым было 60-70 лет за несколько месяцев с преподавателями овладевали английским на бытовом уровне. Здесь молодой парень , который со школы должен знать английский "застрял с английским". Беда.
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