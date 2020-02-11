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Лунин - в сборной тура Сегунды

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Лунин - в сборной тура Сегунды
Новина українською

Испанское издание Marca включило 21-летнего украинского вратаря клуба "Реал Овьедо" Андрея Лунина в символическую сборную 27 тура Сегунды.

В последнем матче с "Райо Вальекано" Лунин сделал 4 сейвы, пропустил гол с пенальти, а матч закончился вничью - 1:1.

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В "Реал Овьедо" Андрей выступает с середины января.

К этому времени в составе команды провел 5 матчей.

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В статье: сборная тура Сегунда Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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