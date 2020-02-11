Лунин - в сборной тура Сегунды
Единственный представитель от Овьедо
Испанское издание Marca включило 21-летнего украинского вратаря клуба "Реал Овьедо" Андрея Лунина в символическую сборную 27 тура Сегунды.
В последнем матче с "Райо Вальекано" Лунин сделал 4 сейвы, пропустил гол с пенальти, а матч закончился вничью - 1:1.
В "Реал Овьедо" Андрей выступает с середины января.
К этому времени в составе команды провел 5 матчей.
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