  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Spotrac: Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма с зарплатой более 7 млн евро в год
В тренде

Spotrac: Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма с зарплатой более 7 млн евро в год

Наши за границей
(1 голосов)

Солидно

Spotrac: Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма с зарплатой более 7 млн евро в год
Новина українською

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков АПЛ составило издание Spotrac.

По данным издания, украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом своей команды.

Украинец получает 115 тысяч фунтов (136,5 тысяч евро) в неделю, то есть, 5,98 млн фунтов (7,1 млн евро).

На втором рейтинга расположился Джек Уилшер (5,2 млн фунтов в год). Третий – Фелипе Андерсон, - 4,42 млн фунтов в год.

Также больше 3 млн фунтов в год получают Пабло Сабалета (3,9), Микаил Антонио, Мануэль Лансини, Анджело Огбонна, Уинстон Рид (все – по 3,64), Исса Диоп (3,48) и Лукаш Фабианьски (3,38).

При этом нет данных по зарплате основных игроков Себастьяна Аллера и Пабло Форнальса.

Spotrac: Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма с зарплатой более 7 млн евро в год - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
spotrac

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...