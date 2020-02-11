Spotrac: Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма с зарплатой более 7 млн евро в год

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков АПЛ составило издание Spotrac.

По данным издания, украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом своей команды.

Украинец получает 115 тысяч фунтов (136,5 тысяч евро) в неделю, то есть, 5,98 млн фунтов (7,1 млн евро).

На втором рейтинга расположился Джек Уилшер (5,2 млн фунтов в год). Третий – Фелипе Андерсон, - 4,42 млн фунтов в год.

Также больше 3 млн фунтов в год получают Пабло Сабалета (3,9), Микаил Антонио, Мануэль Лансини, Анджело Огбонна, Уинстон Рид (все – по 3,64), Исса Диоп (3,48) и Лукаш Фабианьски (3,38).

При этом нет данных по зарплате основных игроков Себастьяна Аллера и Пабло Форнальса.