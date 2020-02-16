Альбасете без Зозули сыграл вничью с Мирандесом
Команда украинца добыла очко на выезде
"Альбасете" сыграл вничью в выездном матче с "Мирандесом" (1:1) в рамках 28-го тура Сегунды.
На 13-й минуте игры хавбек гостей Дани Охеда вывел свою команду вперед. Однако "Альбасете" не долго торжествовал, ведь через ещё 13 оборотов минутной стрелки форвард хозяев Марио Барко установил окончательный счёт в матче.
Отметим, что украинский легионер "Альбасете" Роман Зозуля пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек.
После 28 туров "Альбасете" идёт на 18-й позиции в таблице, имея на своем счету 31 очко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...