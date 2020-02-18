  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Евгений? Селезнев!". Как в Турции заполненные трибуны скандируют имя украинца
В тренде

"Евгений? Селезнев!". Как в Турции заполненные трибуны скандируют имя украинца

Наши за границей
(1 голосов)

А он отвечает забитым голом

"Евгений? Селезнев!". Как в Турции заполненные трибуны скандируют имя украинца
Новина українською

Украинский 34-летний нападающий Евгений Селезнев стал настоящей звездой для болельщиков турецкого "Бурсаспора".

Футболист опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором диктор стадиона трижды восклицает имя "Евгений", а фанаты хором раз за разом отвечают: "Селезнев!".

Читайте также"Когда-то эти два человека делали историю" - Селя и Миля встретились в Турции

Это было в воскресном матче с "Адана Демирспор", в котором Евгений забил с пенальти на 37 минуте победный гол своей команды (2:1).

"Спасибо болельщикам! Очень важные 3 очка! Никогда не сдаемся", - подписал видео Евгений.

Сейчас "Бурсаспор" занимает 3 место во второй по силе лиге Турции. На счету украинца 16 матчей за команду, 7 забитых голов и 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса) Чемпионат Турции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...