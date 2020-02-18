"Евгений? Селезнев!". Как в Турции заполненные трибуны скандируют имя украинца

Украинский 34-летний нападающий Евгений Селезнев стал настоящей звездой для болельщиков турецкого "Бурсаспора".

Футболист опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором диктор стадиона трижды восклицает имя "Евгений", а фанаты хором раз за разом отвечают: "Селезнев!".

Это было в воскресном матче с "Адана Демирспор", в котором Евгений забил с пенальти на 37 минуте победный гол своей команды (2:1).

"Спасибо болельщикам! Очень важные 3 очка! Никогда не сдаемся", - подписал видео Евгений.

Сейчас "Бурсаспор" занимает 3 место во второй по силе лиге Турции. На счету украинца 16 матчей за команду, 7 забитых голов и 1 ассист.