Швед забил за дубль Селтика в товарищеском матче с Абердином
Украинец поддерживает игровую форму в дубле
Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед сыграл за дубль "кельтов" в спарринге с "Абердином".
Украинец вышел с первых минут и забил один из голов своей команды, ну а сам матч закончился со счетом 4:0.
Напомним, что в текущем сезоне Марьян принял участие в 3 официальных матчах, в которых отметился 1 забитым мячом.
33’ - SHVED! ???????? @danchurch03 picks out Shved with a delightful cross and the winger heads in his side’s third! ????— Celtic FC Academy (@CelticFCAcademy) February 18, 2020
CEL 3️⃣-0️⃣ ABE pic.twitter.com/eDYG0SKicW
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Комментарии (1)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
18.02.2020 в 20:39
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