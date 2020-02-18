Швед забил за дубль Селтика в товарищеском матче с Абердином

Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед сыграл за дубль "кельтов" в спарринге с "Абердином".

Украинец вышел с первых минут и забил один из голов своей команды, ну а сам матч закончился со счетом 4:0.

Напомним, что в текущем сезоне Марьян принял участие в 3 официальных матчах, в которых отметился 1 забитым мячом.