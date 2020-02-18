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Швед забил за дубль Селтика в товарищеском матче с Абердином

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(1 голосов)

Украинец поддерживает игровую форму в дубле

Швед забил за дубль Селтика в товарищеском матче с Абердином
Новина українською

Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед сыграл за дубль "кельтов" в спарринге с "Абердином".

Украинец вышел с первых минут и забил один из голов своей команды, ну а сам матч закончился со счетом 4:0.

Напомним, что в текущем сезоне Марьян принял участие в 3 официальных матчах, в которых отметился 1 забитым мячом.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед
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Комментарии (1)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
18.02.2020 в 20:39
не може бути. Навіть з дублем. У прізвищі помилка?
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