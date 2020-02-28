  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Артем Кравец: У нас не сильно любят футболистов, особенно украинских
В тренде

Артем Кравец: У нас не сильно любят футболистов, особенно украинских

Наши за границей
(2 голосов)

Форвард рассказал, чем отличается менталитет украинских и турецких болельщиков

Артем Кравец: У нас не сильно любят футболистов, особенно украинских
Новина українською

Украинский форвард турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец рассказал об отношении болельщиков в Турции и в Украине.

"В плане футбола и вообще всей адаптации мне не привыкать играть за границей, но все равно Турция – это специфическая страна. Какие-то повреждения, нефутбольные моменты очень сильно влияют на этот процесс. А так все хорошо, особенно мне нравится в плане болельщиков.

Чувствую искреннюю поддержку, меня тут любят и ценят. Это самое главное – их поддержка добавляет сил и уверенности. Дело не в том, что в "Динамо" такого не было. Тут речь, скорее, про всю Украину. Такая страна, у нас не сильно любят футболистов, особенно украинских.

Такой поддержки, какую я чувствовал Турции, "Штутгарте", "Гранаде", в Украине не было. Не знаю, какие причины, возможно, такая жизнь в нашей стране", – сказал Кравец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...