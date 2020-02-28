Артем Кравец: У нас не сильно любят футболистов, особенно украинских

Украинский форвард турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец рассказал об отношении болельщиков в Турции и в Украине.

"В плане футбола и вообще всей адаптации мне не привыкать играть за границей, но все равно Турция – это специфическая страна. Какие-то повреждения, нефутбольные моменты очень сильно влияют на этот процесс. А так все хорошо, особенно мне нравится в плане болельщиков.

Чувствую искреннюю поддержку, меня тут любят и ценят. Это самое главное – их поддержка добавляет сил и уверенности. Дело не в том, что в "Динамо" такого не было. Тут речь, скорее, про всю Украину. Такая страна, у нас не сильно любят футболистов, особенно украинских.

Такой поддержки, какую я чувствовал Турции, "Штутгарте", "Гранаде", в Украине не было. Не знаю, какие причины, возможно, такая жизнь в нашей стране", – сказал Кравец.