Зинченко попал в заявку на финал Кубка лиги Англии

Manchester Evening News сообщает, что защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в заявку "горожан" на финал Кубка лиги Англии, где "Сити" сыграет с "Астон Виллой".

Напомним, до этого последний раз украинец появлялся на поле в футболке "Ман Сити" в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Тогда 23-летний Зинченко получил красную карточку и после этого не включался даже в заявку "Манчестер Сити" на протяжении двух матчей.

В текущем сезоне во всех турнирах Александр принял участие в 16 матчах, в которых отметился 1 забитым голом.

Добавим, финал состоится завтра - 1 марта и начнеться в 18:30.