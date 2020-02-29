  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко попал в заявку на финал Кубка лиги Англии
В тренде

Зинченко попал в заявку на финал Кубка лиги Англии

Наши за границей
(1 голосов)

Хорошие новости для игрока национальной сборной Украины

Зинченко попал в заявку на финал Кубка лиги Англии
Новина українською

Manchester Evening News сообщает, что защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в заявку "горожан" на финал Кубка лиги Англии, где "Сити" сыграет с "Астон Виллой".

Напомним, до этого последний раз украинец появлялся на поле в футболке "Ман Сити" в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Тогда 23-летний Зинченко получил красную карточку и после этого не включался даже в заявку "Манчестер Сити" на протяжении двух матчей.

В текущем сезоне во всех турнирах Александр принял участие в 16 матчах, в которых отметился 1 забитым голом.

Добавим, финал состоится завтра - 1 марта и начнеться в 18:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Manchester Evening News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...