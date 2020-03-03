Итальянский клуб готов выложить 3-5 млн за украинца из Ференцвароша

Итальянская "Сампдория" намерена выкупить у "Шахтера" контракт вингера правого фланга Александра Зубкова, который выступает в аренде венгерского "Ференцвароша".

Итальянцы, как сообщает Футбол 24, назвали конкретную сумму - 3-5 млн евро.

По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость контракта Зубкова составляет 1,2 млн евро.

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Игрок в этом сезоне забил 9 голов в чемпионате Венгрии, отдал 8 ассистов в 33 матчах. Аренда Александра в "Ференцвароше" рассчитана до 30 июня 2020 года.

Контракт Александра с "Шахтером" рассчитан до лета 2022 года.

Об интересе "Сампдории" в услугах Зубкова в Италии говорят еще с начала декабря. Однако тогда называли и другие клубы - "Болонья", "Фиорентина" и "Дженоа".