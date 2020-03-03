  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Итальянский клуб готов выложить 3-5 млн за украинца из Ференцвароша
В тренде

Итальянский клуб готов выложить 3-5 млн за украинца из Ференцвароша

Наши за границей
(3 голосов)

На него претендуют сразу несколько клубов Серии А

Итальянский клуб готов выложить 3-5 млн за украинца из Ференцвароша
Новина українською

Итальянская "Сампдория" намерена выкупить у "Шахтера" контракт вингера правого фланга Александра Зубкова, который выступает в аренде венгерского "Ференцвароша".

Итальянцы, как сообщает Футбол 24, назвали конкретную сумму - 3-5 млн евро.

По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость контракта Зубкова составляет 1,2 млн евро.

Читайте такжеХаратин считает, что Зубкову по силам стать лучшим бомбардиром Венгрии

Игрок в этом сезоне забил 9 голов в чемпионате Венгрии, отдал 8 ассистов в 33 матчах. Аренда Александра в "Ференцвароше" рассчитана до 30 июня 2020 года.

Контракт Александра с "Шахтером" рассчитан до лета 2022 года.

Об интересе "Сампдории" в услугах Зубкова в Италии говорят еще с начала декабря. Однако тогда называли и другие клубы - "Болонья", "Фиорентина" и "Дженоа".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сампдория (Генуя) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ffggpl (Харьков)
03.03.2020 в 14:45
Нужно отдавать!
Ответить
+1
-1
Hanter44 (Baburka)
03.03.2020 в 15:14
До чего щедрый парень!
Ответить
0
0
Матч Футболович
03.03.2020 в 14:44
Не плохой парень, на голову сильнее Боярчука, который сейчас протирает лавочку в Шахтёре и перспективнее ленивого жирдоса Дентиньо и самое главное наш! Если после аренды не вернут. не пойму.
Ответить
+1
0
beaver_penetrator (Meiringen)
03.03.2020 в 14:40
А они не вылетят?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...