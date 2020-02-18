Харатин считает, что Зубкову по силам стать лучшим бомбардиром Венгрии

Украинский легионер венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал о матчах своей команды после паузы на рождественские праздники.

Набранные 10 очков "Ференцварошем" за 4 матча Игорь считает неплохим результатом.

Тем более, что в одном из матчей выиграли у принципиального соперника, обыграв одного из главных конкурентов.

Матч с "Фехерваром" Петряка Харатин называет боем за 6 очков.

Статистика на нашей стороне. У "Ференцвароша" было больше ударов за матч. Считаю, что мы сыграли достаточно уверенно и заслуженно победили.

Сейчас "фради" опережают ближайшего конкурента в таблице на 6 пунктов, однако команда, замечает Игорь, стремится набирать максимум очков.

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Впереди еще много борьбы. И хотя у нас есть также 2 игры в запасе, чемпионат длинный и расслабляться явно рано. Нужно выжимать максимум из каждого матча.

Победный гол "Фехервару" забил другой украинец "фради" - Александр Зубков.

Конечно, мы все рады, что он забил гол, который стал для Ференцвароша победным. Он молодец и у него еще были моменты в этой игре. И у всей команды были еще моменты. Думаю, если Саша будет реализовывать хотя бы половину моментов, он точно будет лучшим бормбардиром. Так что все шансы для этого у него есть. Команда хорошо создает моменты, а игроки группы атаки забивают. Поэтому желаю ему стать лучшим бомбардиром команды.

Игра с "Гонведом", в которой "Ференцварош" не сумел забить, была похожа на матч с "Фехерваром".

Мы доминировали, создали много моментов, а у соперника был только один шанс у наших ворот. Мы же прессинговали и создавали моменты, но не смогли забить хотя бы один гол. Обидно не выигрывать такие игры. Но ничего страшного. Будем работать дальше, прогрессировать. Игра, которую мы показали в матче с "Гонведом", пойдет нам в плюс.

За время короткого отпуска Игорь побывал в Украине.

"В Киеве был, провел там достаточно много времени. Этой зимой не удалось побывать в родном Мукачево, но мы всей семьей собрались в столице и хорошо провели там время", - добавил Харатин.