Вернидуб: Пожал руку Милевскому и сказал, что ему нет смысла ругаться с судьями
Эмоции тренера после матча за Суперкубок Беларуси
Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб поделился эмоциями после проигранного бресткому "Динамо" (0:2) матча за суперкубок Беларуси.
"Нас "Динамо" переиграло в настрое. Нам сразу нужно было с таким настроем выходить. Плюс этот гол – у меня вторая игра на этом стадионе и второй сумасшедший гол. То Васильев украинец, то Нойок…
После удаления Милевского я ему пожал руку и сказал: "Артем, а смысл тебе ругаться с судьями. Ты сам себе только хуже сделаешь", - сказал Вернидуб.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ЧестнОК
Новости по теме
- 21:37 Украинские Динамо-Брест выиграло Суперкубок Беларуси. Милевский удалился на 49-й минуте матча
- 19:29 Украинские Вернидуб: Динамо – это народный клуб Украины. Как бы Шахтер ни хотел – он никогда не станет Динамо
- 10:32 Украинские Нойок рассказал об указаниях тренера брестского Динамо после удаления Милевского
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...