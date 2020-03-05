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Вернидуб: Пожал руку Милевскому и сказал, что ему нет смысла ругаться с судьями

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Эмоции тренера после матча за Суперкубок Беларуси

Вернидуб: Пожал руку Милевскому и сказал, что ему нет смысла ругаться с судьями
Новина українською

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб поделился эмоциями после проигранного бресткому "Динамо" (0:2) матча за суперкубок Беларуси.

"Нас "Динамо" переиграло в настрое. Нам сразу нужно было с таким настроем выходить. Плюс этот гол – у меня вторая игра на этом стадионе и второй сумасшедший гол. То Васильев украинец, то Нойок…

После удаления Милевского я ему пожал руку и сказал: "Артем, а смысл тебе ругаться с судьями. Ты сам себе только хуже сделаешь", - сказал Вернидуб.

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В статье: Артем Милевский Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест)
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Источник:
ЧестнОК

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