Довбик с Сеннерйюском пробился в полуфинал Кубка Дании
Украинец провел не лучший матч, но команда выиграла
Датский "Сеннерйюск", в составе которого выступает украинец Артем Довбик, пробился в полуфинал кубка страны.
В четвертьфинале "Сеннерйюск" со счетом 2:1 обыграл "Рандерс". Украинский нападающий вышел в основе, но был заменен на 66-й минуте при счете 0:1.
В полуфинале "Сеннерйюск" сыграет с "Хорсенсом". В другом полуфинале встретятся "Орхус" и "Ольборг".
Напомним, что в текущем чемпионате Дании Довбик в 11 матчах забил 2 гола
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