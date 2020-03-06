  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик с Сеннерйюском пробился в полуфинал Кубка Дании
В тренде

Довбик с Сеннерйюском пробился в полуфинал Кубка Дании

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец провел не лучший матч, но команда выиграла

Довбик с Сеннерйюском пробился в полуфинал Кубка Дании
Новина українською

Датский "Сеннерйюск", в составе которого выступает украинец Артем Довбик, пробился в полуфинал кубка страны.

В четвертьфинале "Сеннерйюск" со счетом 2:1 обыграл "Рандерс". Украинский нападающий вышел в основе, но был заменен на 66-й минуте при счете 0:1.

В полуфинале "Сеннерйюск" сыграет с "Хорсенсом". В другом полуфинале встретятся "Орхус" и "Ольборг".

Напомним, что в текущем чемпионате Дании Довбик в 11 матчах забил 2 гола

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Довбик Сённерйюск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...