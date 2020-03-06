Довбик с Сеннерйюском пробился в полуфинал Кубка Дании

Датский "Сеннерйюск", в составе которого выступает украинец Артем Довбик, пробился в полуфинал кубка страны.

В четвертьфинале "Сеннерйюск" со счетом 2:1 обыграл "Рандерс". Украинский нападающий вышел в основе, но был заменен на 66-й минуте при счете 0:1.

В полуфинале "Сеннерйюск" сыграет с "Хорсенсом". В другом полуфинале встретятся "Орхус" и "Ольборг".

Напомним, что в текущем чемпионате Дании Довбик в 11 матчах забил 2 гола