Как Лунин помог Овьедо одержать вторую победу подряд. ВИДЕО
Андрею немного не хватило для клиншиту
Вашему вниманию видео обзор матча второго дивизиона Испании, в котором "Овьедо" Андрея Лунина на выезде обыграл "Эстрамадуру". Украинскому голкиперу считанных минут не хватило, чтобы наконец отстоять поединок на ноль - соперник забил гол престижа на 90+2-й минуте. При этом Андрей потянул еще четыре удара в створ его ворот. Стоит отметить второй мяч гостей - удар Сангалли вышел на славу. Эта победа позволила "Овьедо" наконец покинуть зону вылета Ла Лиги 2.
Сегунда. 31-й тур
"Эстрамадуры" - "Овьедо" 1: 2
Голы: Ломотей 90 + 2 - Родри 16 Сангалли 65
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