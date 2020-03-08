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Как Лунин помог Овьедо одержать вторую победу подряд. ВИДЕО

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(2 голосов)

Андрею немного не хватило для клиншиту

Как Лунин помог Овьедо одержать вторую победу подряд. ВИДЕО
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча второго дивизиона Испании, в котором "Овьедо" Андрея Лунина на выезде обыграл "Эстрамадуру". Украинскому голкиперу считанных минут не хватило, чтобы наконец отстоять поединок на ноль - соперник забил гол престижа на 90+2-й минуте. При этом Андрей потянул еще четыре удара в створ его ворот. Стоит отметить второй мяч гостей - удар Сангалли вышел на славу. Эта победа позволила "Овьедо" наконец покинуть зону вылета Ла Лиги 2.

Сегунда. 31-й тур

"Эстрамадуры" - "Овьедо" 1: 2

Голы: Ломотей 90 + 2 - Родри 16 Сангалли 65

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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