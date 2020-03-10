Малиновский не поможет сборной Украины в ближайших матчах

Легионер из Аталанты Руслан Малиновский, скорее всего, не поможет сборной Украины.

Как пишет zbirna.com, из-за эпидемии вируса COVID-19, которая уже приостановила до 3 апреля все массовые мероприятия в Италии, Аталанта решила не отпускать своих футболистов в расположение их национальных сборных в ближайшую международную паузу.

Данный карантин касается и полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.