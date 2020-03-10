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Малиновский не поможет сборной Украины в ближайших матчах

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(2 голосов)

Руководство Аталанты решило не отпускать игроков

Малиновский не поможет сборной Украины в ближайших матчах
Новина українською

Легионер из Аталанты Руслан Малиновский, скорее всего, не поможет сборной Украины.

Как пишет zbirna.com, из-за эпидемии вируса COVID-19, которая уже приостановила до 3 апреля все массовые мероприятия в Италии, Аталанта решила не отпускать своих футболистов в расположение их национальных сборных в ближайшую международную паузу.

Данный карантин касается и полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Аталанта коронавирус
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Источник:
zbirna.com
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
10.03.2020 в 17:46
Футбол должен быть вне коронавируса !!!!!!!
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satellite (Харьков)
10.03.2020 в 17:16
Ну вот и началась чехарда......
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trust in LFC1892 (Киев)
10.03.2020 в 17:30
Давно началась :(
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bimbobo (Lviv)
10.03.2020 в 17:13
"Малиновский не поможет сборной Украины в ближайших матчах". "Приезд в сборную Украины легионера из Аталанты Руслана Малиновского находится под вопросом".!!! Так не поможет, или еще под вопросом ???
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