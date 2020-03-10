Малиновский не поможет сборной Украины в ближайших матчах
Руководство Аталанты решило не отпускать игроков
Легионер из Аталанты Руслан Малиновский, скорее всего, не поможет сборной Украины.
Как пишет zbirna.com, из-за эпидемии вируса COVID-19, которая уже приостановила до 3 апреля все массовые мероприятия в Италии, Аталанта решила не отпускать своих футболистов в расположение их национальных сборных в ближайшую международную паузу.
Данный карантин касается и полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
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Источник:zbirna.com
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
10.03.2020 в 17:46
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satellite (Харьков)
10.03.2020 в 17:16
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trust in LFC1892 (Киев)
10.03.2020 в 17:30
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bimbobo (Lviv)
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