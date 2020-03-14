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  4. Зубков сделал дубль из ассистов и помог Ференцарошу уничтожить соперника 5:0. ВИДЕО
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Зубков сделал дубль из ассистов и помог Ференцарошу уничтожить соперника 5:0. ВИДЕО

Наши за границей
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Украинец отдал две голевые передачи в матче 25-го тура чемпионата Венгрии

Зубков сделал дубль из ассистов и помог Ференцарошу уничтожить соперника 5:0. ВИДЕО
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В рамках 25-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" разгромил "Ракоци" 5:0.

Атакующий полузащитник хозяев Александр Зубков записал на свой счет в этой встречи дубль из голевых передач.

Сначала 23-летний украинец ассистировал партнеру на 37-й минуте встречи.

А на 58-й минуте Александр отдал вторую голевую передачу.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Александр Зубков
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