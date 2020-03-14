Зубков сделал дубль из ассистов и помог Ференцарошу уничтожить соперника 5:0. ВИДЕО
Украинец отдал две голевые передачи в матче 25-го тура чемпионата Венгрии
В рамках 25-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" разгромил "Ракоци" 5:0.
Атакующий полузащитник хозяев Александр Зубков записал на свой счет в этой встречи дубль из голевых передач.
Сначала 23-летний украинец ассистировал партнеру на 37-й минуте встречи.
А на 58-й минуте Александр отдал вторую голевую передачу.
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