Безус: Ежедневно в Генте меряют температуру, думают о тренировках меньшими группами

Украинский легионер бельгийского "Гента" Роман Безус сообщил, как сейчас, во время карантина и прекращения лиги Жупиле, живет его команда.

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По словам Романа, ежедневно при входе на базу "Гента" футболистам меряют температуру.