Безус: Ежедневно в Генте меряют температуру, думают о тренировках меньшими группами
Но тестов на коронавирус еще не сдавали
Украинский легионер бельгийского "Гента" Роман Безус сообщил, как сейчас, во время карантина и прекращения лиги Жупиле, живет его команда.
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По словам Романа, ежедневно при входе на базу "Гента" футболистам меряют температуру.
Но тестов на коронавирус еще никто не сдавал.
Хотят делать отдельные завтраки, чтобы не собиралось сразу много людей, тренироваться группами. Пока не знаем, какие решения будут принимать.
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Источник:Профутбол
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