Клуб Лунина ввел самоизоляцию и дал каждому игроку по велотренажеру

Испанский клуб "Реал" Овьедо (17 позиция в Сегунде) ввел недельный карантин из-за коронавируса COVID-19.

Еще с пятницы, когда состоялась последняя тренировка, игрокам советуют максимальное количество времени находиться дома, не посещать рестораны, спортзалы, магазины и не принимать гостей.

Вчера, как сообщает официальний сайт клуба, каждый игрок первой команды также получил велотренажер и индивидуальные домашние задание для поддержания формы на период карантина.