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Клуб Лунина ввел самоизоляцию и дал каждому игроку по велотренажеру

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Игроки, тренеры и персонал

Клуб Лунина ввел самоизоляцию и дал каждому игроку по велотренажеру
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Испанский клуб "Реал" Овьедо (17 позиция в Сегунде) ввел недельный карантин из-за коронавируса COVID-19.

Еще с пятницы, когда состоялась последняя тренировка, игрокам советуют максимальное количество времени находиться дома, не посещать рестораны, спортзалы, магазины и не принимать гостей.

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Вчера, как сообщает официальний сайт клуба, каждый игрок первой команды также получил велотренажер и индивидуальные домашние задание для поддержания формы на период карантина.

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В статье: Овьедо (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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