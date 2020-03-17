Клуб Лунина ввел самоизоляцию и дал каждому игроку по велотренажеру
Игроки, тренеры и персонал
Испанский клуб "Реал" Овьедо (17 позиция в Сегунде) ввел недельный карантин из-за коронавируса COVID-19.
Еще с пятницы, когда состоялась последняя тренировка, игрокам советуют максимальное количество времени находиться дома, не посещать рестораны, спортзалы, магазины и не принимать гостей.
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Вчера, как сообщает официальний сайт клуба, каждый игрок первой команды также получил велотренажер и индивидуальные домашние задание для поддержания формы на период карантина.
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