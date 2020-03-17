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Девушка Милевского: Все говорят "это же Артем!". А я: Кто такой Артем?

Наши за границей
(1 голосов)

Ее бывший муж - олимпийский чемпион

Девушка Милевского: Все говорят "это же Артем!". А я: Кто такой Артем?
Новина українською

Александр Алиев спросил девушку Милевского Валерию о ее отношении к тому, что именно пишут о Артема в прессе.

Сначала я даже ничего не читала. Мы познакомились, а все говорят: "Да это же Артем Милевский!". А я такая: "Кто такой Артем Милевский?".

Я девочка и далека от футбола. Я даже не знала, каким был уровень его карьеры.

А то, что пишут? Пусть пишут! Я до этого вообще спокойно отношусь.

Валерия призналась, что она разведена.

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В свое время 8 лет была замужем за спортсменом - олимпийским чемпионом по гребле в Пекине и Лондоне. Нашему сыну Ивану 10 лет, занимается баскетболом.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
Міля

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