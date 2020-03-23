Левченко: В Амстердаме люди тачками возили туалетную бумагу
Эксперт рассказал, как обстоят дела с карантином в Нидерландах
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о карантине в Нидерландах в связи с пандемией коронавируса.
"Уже несколько дней сижу дома. С одной стороны - это хорошо, проводить время с родными. С другой - уже руки чешутся, хочется тренироваться, бегать и играть в футбол. Даже у нас на работе мы приняли решение встречаться по 2-3 человека. Поэтому, у нас строгий карантин.
Ограничений ввели очень много, но как погода наладилась, то все люди выбежали на улицу. Это совершенно неправильно и многие футболисты начали сегодня призывать людей сидеть дома, чтобы пандемия прошла мимо Нидерландов.
Несколько дней назад я видел как люди тачками возили туалетную бумагу. Это было странно видеть, просто реально бумагу всю смели. Так что, в этом вопросе Амстердаму нужна гуманитарная помощь.
Нидерландская Лига отменена. Сейчас рассматривается вопрос, готовы ли футболисты тренироваться по 2-3 человека на стадионе без какого-либо персонала, чтобы ускорить процесс возвращения в форму.
Возобновления чемпионата в ближайшее время не будет. Это произойдёт не раньше, чем летом. Есть определенные сложности. "Аякс" и "АЗ" идут вдвоём на первом месте, доиграть чемпионат хочется абсолютно всем. Мы сегодня опрашивали многих футболистов, и они говорят, что хотят тренироваться на стадионе, потому что дома сходят с ума. Но есть и такие, которые хотят тренироваться дома, потому что кто-то из родных заболел", - резюмировал Левченко.
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