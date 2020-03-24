Украинский легионер в Дании позаботился о гречке, туалетной бумаге и ждет 1 апреля

Украинский нападающий датского "Сеннерйюска" Артем Довбык выполняет на карантине программу, предоставленную наставниками команды по физподготовке.

Сознается: одному скучно.

Не думал, что так надолго это все затянется, но ничего не поделаешь, надо подождать.

До недавнего времени "Сеннерюйск" тренировался небольшими группами по 3-4 игрока. Но на последней недели вышел запрет и на такую ​​работу - карантин.

Погулять можно, но только осторожно. Я выбрал место в парке, где людей практически нет, делаю там пробежки. Выхожу за продуктами.

Артем запасся гречкой и туалетной бумагой.

В Хадерслеве людей в защитных масках не так много, основной очаг коронавируса в Дании - в районе Копенгагена.

Из украинских футболистов Артем поддерживает отношения через видеосвязь с Игорем Когутом с "Днепра-1", Владиславом Кочергина из "Зари".

В Украину Довбык решил не ехать.