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Украинский легионер в Дании позаботился о гречке, туалетной бумаге и ждет 1 апреля

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Тогда возобновятся тренировки

Украинский легионер в Дании позаботился о гречке, туалетной бумаге и ждет 1 апреля
Новина українською

Украинский нападающий датского "Сеннерйюска" Артем Довбык выполняет на карантине программу, предоставленную наставниками команды по физподготовке.

Сознается: одному скучно.

Не думал, что так надолго это все затянется, но ничего не поделаешь, надо подождать.

До недавнего времени "Сеннерюйск" тренировался небольшими группами по 3-4 игрока. Но на последней недели вышел запрет и на такую ​​работу - карантин.

Погулять можно, но только осторожно. Я выбрал место в парке, где людей практически нет, делаю там пробежки. Выхожу за продуктами.

Артем запасся гречкой и туалетной бумагой.

В Хадерслеве людей в защитных масках не так много, основной очаг коронавируса в Дании - в районе Копенгагена.

Из украинских футболистов Артем поддерживает отношения через видеосвязь с Игорем Когутом с "Днепра-1", Владиславом Кочергина из "Зари".

В Украину Довбык решил не ехать.

Я спрашивал, но мне сказали, что лучше не рисковать. Я и сам понимаю, что уехать можно было, а вот попасть обратно вовремя может и не удастся. С нашей команды только один футболист поехал домой. Город недалеко от границы с Германией, ему здесь рукой подать.

Пока неизвестно, как все будет разворачиваться дальше. Всем сказали быть в режиме ожидания. По предварительным данным первую тренировку у нас запланировано на 1 апреля.

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В статье: Чемпионат Дании Артем Довбык Сённерйюск коронавирус карантин
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