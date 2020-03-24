Украинский легионер в Дании позаботился о гречке, туалетной бумаге и ждет 1 апреля
Тогда возобновятся тренировки
Украинский нападающий датского "Сеннерйюска" Артем Довбык выполняет на карантине программу, предоставленную наставниками команды по физподготовке.
Сознается: одному скучно.
Не думал, что так надолго это все затянется, но ничего не поделаешь, надо подождать.
До недавнего времени "Сеннерюйск" тренировался небольшими группами по 3-4 игрока. Но на последней недели вышел запрет и на такую работу - карантин.
Погулять можно, но только осторожно. Я выбрал место в парке, где людей практически нет, делаю там пробежки. Выхожу за продуктами.
Артем запасся гречкой и туалетной бумагой.
В Хадерслеве людей в защитных масках не так много, основной очаг коронавируса в Дании - в районе Копенгагена.
Из украинских футболистов Артем поддерживает отношения через видеосвязь с Игорем Когутом с "Днепра-1", Владиславом Кочергина из "Зари".
В Украину Довбык решил не ехать.
Я спрашивал, но мне сказали, что лучше не рисковать. Я и сам понимаю, что уехать можно было, а вот попасть обратно вовремя может и не удастся. С нашей команды только один футболист поехал домой. Город недалеко от границы с Германией, ему здесь рукой подать.
Пока неизвестно, как все будет разворачиваться дальше. Всем сказали быть в режиме ожидания. По предварительным данным первую тренировку у нас запланировано на 1 апреля.