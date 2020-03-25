Брюгге намерен выкупить контракт Соболя

Руководство бельгийского "Брюгге" начало переговоры с "Шахтером" о выкупе трансфера левого защитника Эдуарда Соболя, который на данный момент играет за бельгийскую команду на правах аренды.

Как сообщает voetbal24.be, в нынешнем соглашении прописана сумма отступных, которая составляет 4 млн евро, однако "Брюгге" надеется несколько сбить цену на игрока.

Отмечается, что стороны близки к консенсусу и официально о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Соболь сыграл 26 матчей, в которых отдал 3 ассиста.