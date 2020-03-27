Мазур: Решил, что это будет очень хорошо для меня - поиграть в Европе, поднять уровень английского

Мирослав Мазур из клуба "Умео" (лига Суперттан - аналог украинской Первой) рассказал, почему перешел в Швецию.

"Я вернулся из аренды в Венгрии. Мне сказали, что будут рассчитывать на меньшее количество игроков. Тогда появился вариант с "Умео". Я общался со своей семьей и мы решили, что это будет очень хорошо для меня - поиграть в Европе, поднять уровень английского, ведь в команде разговорным является именно она.

Когда я сюда приехал, то понял, что это новый вызов - хорошая команда, хороший молодой тренер.

Задача "Умео" на сезон - попасть в топ-5. У нас есть всего 10 новичков и есть все шансы побороться в чемпионате.

Попробовали свои силы в товарищеском матче с командой, которая прошлый сезон провела в Аллсвенскан (аналог УПЛ). Хотя уступили 1:2, но имели много моментов и поняли, что результат можем получать", -сказал Мазур.