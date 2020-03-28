Юрий Вернидуб: Изучили соперника, выходило неплохо. Но меня расстроила реализация

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу 2:0 над "Городеей" в рамках 2-го тура чемпионата Беларуси.

"Могу сказать за свою команду — сегодня показали хороший футбол, хороший контроль мяча, прессинг. Заставляли соперников быстро принимать решения, когда они обрабатывали мяч, заставляли играть через длинные передачи, а сами быстро отбирали мяч и строили свои атаки. Не стали сбиваться на длинные передачи, а наоборот искали шанс через фланги.

Я смотрел первую игру, где соперники играли в три защитника, как сегодня. Поэтому изучили, пытались вскрывать через фланги — неплохо получилось, только реализация хромает. Расстроила меня реализация. Но мы победили — слава богу. Двигаемся дальше", - сказал Юрий Вернидуб.