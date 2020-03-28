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Юрий Вернидуб: Изучили соперника, выходило неплохо. Но меня расстроила реализация

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(1 голосов)

Наставник "Шахтера" подвел итоги выездной победы

Юрий Вернидуб: Изучили соперника, выходило неплохо. Но меня расстроила реализация
Новина українською

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу 2:0 над "Городеей" в рамках 2-го тура чемпионата Беларуси.

"Могу сказать за свою команду — сегодня показали хороший футбол, хороший контроль мяча, прессинг. Заставляли соперников быстро принимать решения, когда они обрабатывали мяч, заставляли играть через длинные передачи, а сами быстро отбирали мяч и строили свои атаки. Не стали сбиваться на длинные передачи, а наоборот искали шанс через фланги.

Я смотрел первую игру, где соперники играли в три защитника, как сегодня. Поэтому изучили, пытались вскрывать через фланги — неплохо получилось, только реализация хромает. Расстроила меня реализация. Но мы победили — слава богу. Двигаемся дальше", - сказал Юрий Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси Городея
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Комментарии (1)
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Quizzz (Lviv)
28.03.2020 в 21:39
Гг, цікаво як з коронкою ув футбол грають. Дікарі
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