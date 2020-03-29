Хачериди сломал палец. Его дебют за Динамо Брест откладывается
Евгений остаётся вне игры
Главный тренер "Динамо" Брест Сергей Ковальчук рассказал о состоянии центрбека команды Евгений Хачериди.
"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Потому пока он вне игры", – сказал Ковальчук в эфире телеканала "Беларусь 5".
Напомним, Хачериди подписал контракт с "Динамо" Брест в октябре прошлого года (был заявлен в январе).
Украинец всё ещё не дебютировал в составе новой команды.
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