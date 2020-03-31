Бельгия. Соболь и Пластун прибавили в цене

Известный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков из чемпионата Бельгии.

Коснулись изменения и двух украинских легионеров. В частности, прибавили в цене Эдуард Соболь из "Брюгге" и Игорь Пластун из "Гента".

Соболь ныне стоит 4 миллиона евро, хотя ранее его трансфер оценивался в 2,5 миллиона. Что касается Пластуна, то он прибавил 500 тысяч к своей стоимости, которая теперь составляет 3 миллиона евро.

Другие украинцы, выступающие в чемпионате Бельгии, остались без изменений. Самым дорогим нашим земляком в указанном первенстве по-прежнему является Роман Яремчук (12 млн евро). Стоимость контракта Романа Безуса составляет 3 млн евро, Евгения Макаренко – 1 млн евро, Андрея Бацулы – 600 тыс евро.