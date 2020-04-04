Яремчук практически полностью восстановился после травмы
Стало известно состояние украинского форварда
Журналист Игорь Цыганык рассказал о состоянии форварда сборной Украины Романа Яремчука, который продолжает восстановление после травмы ахилла.
"У Яремчука в "Генте" все в порядке, он уже практически полностью восстановился. Он ежедневно тренируется на базе клуба. Он прекрасно себя чувствует. Если бы сейчас была работа в общей группе, то он уже был бы там.
Яремчук на данном этапе готовится самостоятельно, как и другие. У них разработан свой график тренировок группами", – сказал Цыганык в эфире Footballhub.
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