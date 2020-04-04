  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук практически полностью восстановился после травмы
В тренде

Яремчук практически полностью восстановился после травмы

Наши за границей
(1 голосов)

Стало известно состояние украинского форварда

Яремчук практически полностью восстановился после травмы
Новина українською

Журналист Игорь Цыганык рассказал о состоянии форварда сборной Украины Романа Яремчука, который продолжает восстановление после травмы ахилла.

"У Яремчука в "Генте" все в порядке, он уже практически полностью восстановился. Он ежедневно тренируется на базе клуба. Он прекрасно себя чувствует. Если бы сейчас была работа в общей группе, то он уже был бы там.

Яремчук на данном этапе готовится самостоятельно, как и другие. У них разработан свой график тренировок группами", – сказал Цыганык в эфире Footballhub.


Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...