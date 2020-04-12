Ареоля в опасности. Андрей Лунин стремительно улучшает свои показатели

Альфонс Ареоля, взятый "Реалом" в аренду у ПСЖ до июня 2020-го года, хотел бы продолжить выступления за мадридцев, однако украинец подтвердил свою конкурентоспособность, улучшив собственную статистику.

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Коронавирусный кризис оказался всеобъемлющий. Проходят месяцы и клубы и игроки вынуждены принимать те или иные решения. И чем ближе к июню – тем меньше возможностей для маневров. В "Реале" одним из самых острых вопросов является выбор вратаря. Тибо Куртуа, играющий на очень высоком уровне, является основным, а вот среди Альфонса Ареоля и Андрея Лунина остаться должен только один.

Лунин чувствует поддержку из клубного офиса "Реала". Ведь был подписан за 8,5 миллиона евро тогда, когда еще не был слишком известным – его талант разглядел руководитель скаутинговой службы мадридцев Хуни Калафате, который лично работал с украинцем и его окружением (Калафате привел в "Реал", в частности, таких звезд как Рейнар, Винисиус и Родриго). Кроме того, Андрей начал стремительно улучшать собственную статистику относительно главного конкурента Альфонса Ареоля: он увеличивает показатель игровых минут, которые нужны соперникам для того, чтобы забить гол в его ворота, а также увеличивает процент спасений команды.

Средний показатель Андрея Лунина, если принимать во внимание его выступления и за "Вальядолид", и за "Овьедо", в этом сезоне составляет один пропущенный гол за каждые 92,72 минуты; у Ареоля - один гол за 96,16 минуты. С учетом игры за "Вальядолид" и "Овьедо" процент отраженных или остановленных мячей лучшего голкипера чемпионата мира U-20 составляет 75, что намного больше, чем у Ареоля – 55,17%. Проведя на поле меньшее количество минут (1020 против 1034 у Ареоля), Лунин почти вдвое чаще выручал свои команды – 30 против 16-и. Это с учетом отраженных пенальти (кроме двух отбитых в серии пенальти кубкового поединка с "Марбельей"), которых на "Бернабеу" нет у Альфонса Ареоля (в его ворота пробивали дважды).

Француз хотел бы продолжить свое выступление в Мадриде и после июня 2020-го года, а клуб ценит его способность быстро адаптироваться к новым условиям. Несмотря на некоторые ошибки, он – вратарь с опытом игры на элитном уровне и тот, который способствует хорошей атмосфере в раздевалке. Но Лунин, начав свое восхождение в Астурии, напомнил, что также является "мадридистой": "Я хотел бы вернуться назад и бороться за пост номер один". Клуб должен наконец определиться с тем, нужен ли ему игрок, который с лета 2018-го года провел на поле лишь 18 матчей.

По материалам AS

Перевод и адаптация – Игорь Семйон