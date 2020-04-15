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Богдан Бутко рассказал о Луческу, Фонсеке и Каштру в Шахтере

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Характеристика от Богдана

Богдан Бутко рассказал о Луческу, Фонсеке и Каштру в Шахтере
Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко от зимы находится в очередной аренде - теперь польского "Леха". Правда в донецком клубе игрок еще с 2008 года.

За то время успел поработать с тремя тренерами - Мирчей Луческу, Паулу Фонсекой и Луишем Каштру.

При Луческу меня только раз пригласили на сбор. Могу сказать, что он строгий тренер, знает, что делает, всегда хочет результата. Его не волновало, как это будет происходить, главное, чтобы был результат.

Мне очень нравился стиль игры Фонсеки - высоко расположена оборона, много напряжения как раз от защитной линии. Было много агрессии как в атаке, так и в обороне. Это был европейский стиль футбола, с которым он, собственно, и пришел в "Шахтер". Не зря же мы стали чемпионами, после двух лет, когда "Динамо" брало золотые медали.

У Каштру, опять же, свой стиль игры. Он больше доверяет молодым. За него лучше всего свидетельствуют результаты не только во внутренних турнирах, но и в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы.

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В статье: Богдан Бутко Мирча Луческу Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Луиш Каштру
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Источник:
sports.ru

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