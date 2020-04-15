Богдан Бутко рассказал о Луческу, Фонсеке и Каштру в Шахтере

Правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко от зимы находится в очередной аренде - теперь польского "Леха". Правда в донецком клубе игрок еще с 2008 года.

За то время успел поработать с тремя тренерами - Мирчей Луческу, Паулу Фонсекой и Луишем Каштру.