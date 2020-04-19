Почему выходка Хачериди была наказана одиннадцатиметровым – объяснение эксперта

Под новостью о вчерашней выходке Евгения Хачериди в матче чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Витебском" некоторые читатели усомнились в закономерности назначенного в ворота "динамовцев" пенальти. Мол, во время того, как Хачериди дал пинка сопернику, момент уже был отыгран, мяч находился в руках голкипера. Однако судейский эксперт Сергей Шебек поспешил оправдать арбитра в поле Сергея Чистова и напомнить болельщикам футбола Правила – нарушение правил в штрафной площадке фиксируется и наказывается независимо от того, на каком участке поля находится мяч. Мяч оставался в пределах поля, следовательно, фол в штрафной зоне должен быть наказан одиннадцатиметровым. А в этом моменте – еще и красной карточкой. Что и было сделано.

Более того, если бы мяч даже находился в штрафной площадке другой команды, судья все равно должен был реагировать на отмашку Хачереди и назначать пенальти. Одиннадцатиметрового не было бы только в случае, если бы мяч на момент фола Хачереди находился за пределами поля. Тогда Евгений получил бы красную карточку, а мяч был бы введен в игру в соответствии с тем, как он вышел за пределы поля. Солидарен с коллегой и Мирослав Ступар.

Похожий эпизод относительно недавно состоялся в чемпионате Украины - сезон 2017/18, 8-й тур, "Ворскла" - "Олимпик", судил Игорь Пасхал, Максим Чос - ассистент. Приводим видео этого момента.