Вся проблема и вина на мне - Бойко рассказал, почему у него не получилось в Бешикташе

Вратарь "Динамо" Денис Бойко в прямом эфире в Инстаграме УАФ поделился мнением, почему не сложилась его карьера в "Бешикташе".

"Когда уж ушел – я разобрался. Понял, что вся проблема и вина на мне. В первую очередь, дело даже не в адаптации. Я пришел туда, находясь на топ уровне. После финала ЛЕ я попал в четверку или пятерку лучших вратарей Европы. Было какое-то голосование.

Я чувствовал себя идеально, у меня все складывалось, карьера шла вверх. Не могу сказать, что игра была идеальной, но на хорошем уровне. Я понимал, что этот переход – шаг вперед. Но когда я перешел – мне пришлось сидеть в запасе, ждать шанса по решению тренера.

Я не смог принять это решение – это была главная ошибка. Ко мне никто не подходил. Многие футболисты, которые едут за границу, им тяжело перестроиться.

У нас в Украине иностранцев гладят по головке. А в Европе, даже Турции такого нет. Ты легионер, у тебя есть контракт финансовые условия. Клуб для тебя делает в плане контракта все. Но за тобой не будут бегать, упрашивать, гладить по головке. Ты профессионал, должен выполнять.

Не понимал, что происходит. Я тренировался, не пропускал между ушей, между ног. Довольно хорошо выглядел. Я задавался вопросом, почему я не играю.

На тот момент был такой тренер, который не особо любил общение. Не его это было. Плюс он не знал английский, я – турецкий. У нас был переводчик. Через переводчика выливать душу тренеру – как то не очень. Общение не складывалось. Спустя два месяца я задавал вопрос, что общался с президентом. Если я не нужен – зачем меня покупали.

Был один нюанс, я его не буду называть, чтобы это не считали отговоркой. Отговорок нет. Беру вину на себя, это была моя ошибка. В Кубке Турции мне дали шанс. Я сыграл неудачно. Это следствие. Я был не готов к матчу психологически. Я себя накручивал, что не играю, не был спокоен, потому получилось неудачно.

Потом меня опять ставили только на Кубок. Был ряд не сверхвыдающихся матчей. Тренеру виднее. В то время мы выиграли чемпионат. Тренеру нет смысла менять победный состав. Я получил 4-5 матчей, даже получил травму серьезную, мне рассекли голову коленом, зашили в перерыве, потому что у нас уже не было второго вратаря.

Потом, когда восстановился основной вратарь, опять начали ставить его. Я не находил объяснения. Вратарь, который играл, был из одного города с тренером. Определенное кумовство было. Но это не отговорки.

Если бы я хорошо сыграл в матчах, когда мне давали шанс, все было бы немного по-другому", – сказал Бойко.