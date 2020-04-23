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Украинский легионер назвал главную разницу между УПЛ и польской Экстраклассой

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Украинский легионер назвал главную разницу между УПЛ и польской Экстраклассой
Новина українською

Алексей Дитятьев, центральный защитник польской "Краковии", в разговоре с #ЗалишайсязФутболом указал на разницу между футболом в Украине и Польше.

Главное отличие между УПЛ и Экстраклассой в видении Алексея - это посещаемость стадионов.

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Она меняет атмосферу матча, игру футболистов на поле ...Когда приехал в Польшу, начал получать безумное удовольствие именно от атмосферы на стадионе.

Алексей Дитятьев выступает за "Краковию" с 2017 года.

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В статье: Алексей Дитятьев Экстракласса чемпионат Польши Краковия (Краков)
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