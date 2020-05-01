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Робин Гуд и атаман в одном лице. Селезнев осваивает новые виды спорта

Наши за границей
(1 голосов)

Для себя новые

Робин Гуд и атаман в одном лице. Селезнев осваивает новые виды спорта
Новина українською

Украинский легионер турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев на карантине не бездействуют и не скучает.

Результативный нападающий в компании красавицы-жены занялся сразу двумя видами спорта.

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Евгений продемонстрировал умение ездить на лошади, подписав фото с женой "Атаман идет !!!".

В другом случае Селезнев взял в руки лук.

"Робин Гуд. Никогда не сдавайся", - подписал Евгений видео, на котором он пускает стрелу.

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса) конный спорт стрельба из лука
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
01.05.2020 в 11:15
Краткая суть написанного выше: Жила-была девочка Робин Гуд. У богатых брала, бедным давала.
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