Робин Гуд и атаман в одном лице. Селезнев осваивает новые виды спорта
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Украинский легионер турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев на карантине не бездействуют и не скучает.
Результативный нападающий в компании красавицы-жены занялся сразу двумя видами спорта.
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Евгений продемонстрировал умение ездить на лошади, подписав фото с женой "Атаман идет !!!".
В другом случае Селезнев взял в руки лук.
"Робин Гуд. Никогда не сдавайся", - подписал Евгений видео, на котором он пускает стрелу.
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Источник:Інстаграм Євгена Селезньова
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01.05.2020 в 11:15
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