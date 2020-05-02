  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Селезнев: Переход в Кубань - одна из моих самых больших ошибок. Мог тогда перейти в Шахтер
В тренде

Селезнев: Переход в Кубань - одна из моих самых больших ошибок. Мог тогда перейти в Шахтер

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец рассказал о своем трансфере в клуб РПЛ

Селезнев: Переход в Кубань - одна из моих самых больших ошибок. Мог тогда перейти в Шахтер
Новина українською

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев вспомнил период своей игровой карьеры в "Кубани".

– Когда вы уходили оттуда, было много дерьма: Селезнев сдавал матчи, Селезнев алкоголик и другое. Как было на самом деле?

– Скажу просто: где сейчас Селезнев и где сейчас "Кубань"? Ну как я, нападающий, мог сдавать матчи? Это смешно. Я же не бегал в свою штрафную в свои ворота забивать.

– Переход в "Кубань" – ошибка?

– Давайте не будем, не хочу много об этом говорить. Но да переход в "Кубань" – одна из самых больших ошибок в моей жизни. Мне нужно было тогда переходить в "Шахтер". Было такое предложение. Но ошибки допускает каждый человек.

– В тот момент лучше было никуда не переходить, чем туда?

– Та думать головой надо было. Вот и все. Но "Кубань" выплатила все долги. Тот же "Карабюк" не выплатил полмиллиона, а "Днепр" – полтора миллиона. Но если ты играешь только за деньги, то ты уже не футболист. Иди тогда делай котлеты в ларьке и зарабатывай так, – рассказал Евгений Селезнев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Кубань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tribuna.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
02.05.2020 в 16:48
Хахлев, Селезнёв, что это сегодня сепары исповедаться решили?
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
02.05.2020 в 16:27
" Іди ти зробиш йому котлети в кіоску" (с)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...