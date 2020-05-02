Селезнев: Переход в Кубань - одна из моих самых больших ошибок. Мог тогда перейти в Шахтер

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев вспомнил период своей игровой карьеры в "Кубани".

– Когда вы уходили оттуда, было много дерьма: Селезнев сдавал матчи, Селезнев алкоголик и другое. Как было на самом деле?

– Скажу просто: где сейчас Селезнев и где сейчас "Кубань"? Ну как я, нападающий, мог сдавать матчи? Это смешно. Я же не бегал в свою штрафную в свои ворота забивать.

– Переход в "Кубань" – ошибка?

– Давайте не будем, не хочу много об этом говорить. Но да переход в "Кубань" – одна из самых больших ошибок в моей жизни. Мне нужно было тогда переходить в "Шахтер". Было такое предложение. Но ошибки допускает каждый человек.

– В тот момент лучше было никуда не переходить, чем туда?

– Та думать головой надо было. Вот и все. Но "Кубань" выплатила все долги. Тот же "Карабюк" не выплатил полмиллиона, а "Днепр" – полтора миллиона. Но если ты играешь только за деньги, то ты уже не футболист. Иди тогда делай котлеты в ларьке и зарабатывай так, – рассказал Евгений Селезнев.