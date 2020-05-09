Нападающий Ворсклы рассказал, как переходил в Чемпионат Венгрии

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач поделился впечатлениями от перехода в "Гонвед" Будапешт.

- Переход в "Гонвед" состоялся быстро. После травмы восстановился, поехал домой, побыл с семьей. В конце июня поехал в Киев, чтобы тренироваться с дублем "Шахтера", потому что нужно куда-то ехать после окончания аренды в "Александрии".

Были неплохие варианты, готовился уже ехать. Но тут позвонил агент и сказал, что есть вариант с "Гонведом". Встретились, через три дня прошел медосмотр и подписал контракт.

Очень доволен. В "Гонведе" очень хорошая база, футболисты, все условия, чтобы добиваться целей. Были варианты с Израилем, Румынией, – сказал Кулач.