  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Нападающий Ворсклы рассказал, как переходил в Чемпионат Венгрии
В тренде

Нападающий Ворсклы рассказал, как переходил в Чемпионат Венгрии

Наши за границей
(1 голосов)

Были варианты с Израилем, Румынией

Нападающий Ворсклы рассказал, как переходил в Чемпионат Венгрии
Новина українською

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач поделился впечатлениями от перехода в "Гонвед" Будапешт.

- Переход в "Гонвед" состоялся быстро. После травмы восстановился, поехал домой, побыл с семьей. В конце июня поехал в Киев, чтобы тренироваться с дублем "Шахтера", потому что нужно куда-то ехать после окончания аренды в "Александрии".

Были неплохие варианты, готовился уже ехать. Но тут позвонил агент и сказал, что есть вариант с "Гонведом". Встретились, через три дня прошел медосмотр и подписал контракт.

Очень доволен. В "Гонведе" очень хорошая база, футболисты, все условия, чтобы добиваться целей. Были варианты с Израилем, Румынией, – сказал Кулач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Гонвед (Будапешт) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...